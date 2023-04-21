Обстрел аэродрома "Канатово". СБУ сообщила о подозрении военному

Бывшему военному, чьи действия привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года", - сообщили в СБУ.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Эта "операция" проводилась несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Напомним, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Сейчас расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для привлечения всех причастных к ответственности.

В случае доведения вины подозреваемого, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Мы сообщали, что утром 23 июля 2022 года российские кафиры ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область). Враг выпустил 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3.

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