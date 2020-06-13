Суд через відвідування Зеленським кафе в Хмельницькому відбудеться 19 червня

Судовий розгляд адміністративної справи через відвідування президентом України Володимиром Зеленським та делегацією кафе у Хмельницькому під час карантину відбудеться 19 червня. Їм загрожує від 17 тисяч гривень штрафу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол, а судовий розгляд вже призначений.

"19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень (доведеться заплатити штрафу, - ред.)", - сказав він.

Ляшко додав, що оскаржувати рішення не буде та наголосив, що відвідування кафе не було відпочинком.

"Питання в тому, якщо ви ідете на такі речі, треба все документувати для того, щоб показувати відразу і попереджати всіх. Не задокументував - приймаєш те, що є", - сказав головний санітарний лікар.

Як відомо, 3 червня під час поїздки до Хмельницького президент України Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де випили каву всередині приміщення. В місті на той час діяли карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе. Відповідне порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

У складі делегації були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

РБК-Україна писало, що правоохоронці склали адміністративний протокол на Зеленського та учасників делегації у зв'язку з порушенням карантину через відвідування кафе в Хмельницькому.