ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд через відвідування Зеленським кафе в Хмельницькому відбудеться 19 червня

Новини » Політика     13.06.2020 - 00:17
Суд через відвідування Зеленським кафе в Хмельницькому відбудеться 19 червня
Фото: Зеленський з делегацією в кафе (facebook.com/president.gov.ua)

Порушникам загрожує від 17 тисяч гривень штрафу

Судовий розгляд адміністративної справи через відвідування президентом України Володимиром Зеленським та делегацією кафе у Хмельницькому під час карантину відбудеться 19 червня. Їм загрожує від 17 тисяч гривень штрафу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол, а судовий розгляд вже призначений.

"19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень (доведеться заплатити штрафу, - ред.)", - сказав він.

Ляшко додав, що оскаржувати рішення не буде та наголосив, що відвідування кафе не було відпочинком.

"Питання в тому, якщо ви ідете на такі речі, треба все документувати для того, щоб показувати відразу і попереджати всіх. Не задокументував - приймаєш те, що є", - сказав головний санітарний лікар.

Як відомо, 3 червня під час поїздки до Хмельницького президент України Володимир Зеленський разом з учасниками делегації відвідали кафе, де випили каву всередині приміщення. В місті на той час діяли карантинні заходи, які забороняли відвідування кафе. Відповідне порушення карантину передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

У складі делегації були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габинет і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

РБК-Україна писало, що правоохоронці склали адміністративний протокол на Зеленського та учасників делегації у зв'язку з порушенням карантину через відвідування кафе в Хмельницькому.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Володимир ЗеленськийХмельницькийштрафкафекарантинСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся