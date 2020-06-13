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Суд из-за посещения Зеленским кафе в Хмельницком состоится 19 июня

Новости » Политика     13.06.2020 - 00:17
Суд из-за посещения Зеленским кафе в Хмельницком состоится 19 июня
Фото: Зеленский с делегацией в кафе (facebook.com/president.gov.ua)

Нарушителям грозит от 17 тысяч гривен штрафа

Судебное рассмотрение административного дела из-за посещения президентом Украины Владимиром Зеленским и делегацией кафе в Хмельницком во время карантина состоится 19 июня. Им грозит от 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что правоохранители составили административный протокол, а судебное разбирательство уже назначено.

"19 числа будет судебное рассмотрение дела. И я думаю, что как минимум 17 тысяч гривен (придется заплатить штрафа, - ред.)", - сказал он.

Ляшко добавил, что обжалование решения не планируется, и подчеркнул, что посещение кафе не было отдыхом.

"Вопрос в том, если вы идете на такие вещи, надо все документировать для того, чтобы показывать сразу и предупреждать всех. Не задокументировал - принимаешь то, что есть", - сказал главный санитарный врач.

Как известно, 3 июня во время поездки в Хмельницкий президент Украины Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения. В городе на то время действовали карантинные меры, которые запрещали посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

В составе делегации были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий мэр Александр Симчишин.

РБК-Украина писало, что правоохранители составили административный протокол на Зеленского и участников делегации в связи с нарушением карантина из-за посещения кафе в Хмельницком.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийХмельницкийштрафкафекарантинСуд
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