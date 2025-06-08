Суд возобновил дело о контрабанде с участием сестры чиновника НАБУ

"Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции. В частности, судьи отказали в закрытии производства и участии подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой в этом деле сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова - Алины Данченко (девичья фамилия - Скомарова)", - говорится в сообщении агентства.

Алина Данченко работала директором департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы и, по версии следствия, помогала Альперину в организации контрабанды товаров.

"Во время обысков детективы нашли переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать при растаможивании товаров, а какие нет", - отметили УНН.

Дело в отношении Альперина НАБУ начало в 2017 году, отметило агентство. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 млн грн.

"Скомаров хотел взять Данченко на поруки как родной брат, но суд ему отказал. Во время собеседования на конкурс в [Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции] НАПК, куда подавался Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это "конфликтом интересов": дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и прямо влиять на следствие", - сказано в материале УНН.

Дело Альперина закрыли в 2023 году по ходатайству защиты о применении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, известных как "поправки Лозового", отметило агентство. Это решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры, рассмотрение возобновили.