Суд поновив справу про контрабанду за участі сестри посадовця НАБУ

"Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду повернув справу Альперіна на розгляд суду першої інстанції. Зокрема, судді відмовили в закритті провадження й участі підозрюваних у засіданнях у режимі відеоконференції. Це стосується й підозрюваної в цій справі сестри керівника детективів НАБУ Олександра Скомарова - Аліни Данченко (дівоче прізвище - Скомарова)", - ідеться в повідомленні агентства.

Аліна Данченко працювала директоркою департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби й, за версією слідства, допомагала Альперіну в організації контрабанди товарів.

"Під час обшуків детективи знайшли листування між Данченко й самим Альперіним. Чиновниця давала вказівки митникам, уточнюючи, яких порушень слід припускатися під час розмитнення товарів, а яких ні", – зазначили УНН.

Справу щодо Альперіна НАБУ почало 2017 року, зазначило агентство. За версією детективів, через діяльність злочинної організації держава втратила майже 64 млн грн.

"Скомаров хотів узяти Данченко на поруки як рідний брат, але суд йому відмовив. Під час співбесіди на конкурс у [Національне агентство з питань запобігання корупції] НАЗК, куди подавався Скомаров, член комісії Лаура Стефан назвала це "конфліктом інтересів": справу ведуть детективи НАБУ, а сам детектив міг отримати важливу для захисту сестри інформацію і прямо впливати на слідство", - зазначено в матеріалі УНН.

Справу Альперіна закрили 2023 року за клопотанням захисту про застосування змін до Кримінального процесуального кодексу України, відомих як "поправки Лозового", зазначило агентство. Це рішення в апеляційній інстанції оскаржили прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури, розгляд поновили.