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Суд поместил черкасского митрополита УПЦ МП под домашний арест

Фото: митрополит УПЦ МП Феодосий (facebook.com/Cherkasy.Blagovestnyk)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения черкасскому митрополиту УПЦ МП Феодосию. Священника поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую епархию УПЦ МП в Facebook.

Согласно решению суда, митрополит Феодосий обязан провести следующие два месяца под круглосуточным домашним арестом. Он также будет носить электронный браслет.

Согласно информации СМИ, такую меру пресечения просила для священника прокуратура.

Напомним, ранее стало известно, что главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата объявили подозрение. Он мог отрицать агрессию России против Украины и оправдывать действия оккупантов.

Также мы писали, что 1 апреля суд отправил под домашний арест митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в оправдании агрессии России.

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ЧеркассыУПЦ МПСудМера пресечения