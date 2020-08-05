Суд підтвердив законність аукціону, на якому власником заводу "Океан" став Капацина

Фото: завод "Океан" (з відкритих джерел)

Апеляційний суд відхилив позови чотирьох заявників

Південно-Західний апеляційний господарський суд 4 серпня 2020 підтвердив законність публічного аукціону з продажу Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" в грудні 2018 року, за підсумками якого власником заводу став Василь Капацина.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на рішення суду.

Так, апеляційний суд відхилив позови чотирьох заявників, зберігши в силі відповідне рішення Господарського суду Миколаївської області від 14 лютого 2020 року.

Як відомо, в грудні 2018 року відбувся відкритий аукціон з продажу заводу "Океан". До цього моменту підприємство знаходилося в стані ліквідації і мало багатомільйонні борги, а ще раніше, в 2015 році - було визнано банкрутом.

За підсумками аукціону новим власником заводу став Василь Капацина, який викупив підприємство за 112 млн грн.

Після зміни власника, "Океан" почав відновлювати виробництво. На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі, виконав кілька контрактів з виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці і Шулявського шляхопроводу в Києві.

На прохання президента України Володимира Зеленського на заводі в гранично стислі терміни провели металоконструкції для моста через річку Сіверський Донець у станиці Луганській.

Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Ізмаілец" і "Зюйд", сухогруз ALICE, а також земснаряд "Ріон".

Нагадаємо, законність аукціону оскаржували ТОВ "Океан-Судноремонт", "Бельмондо Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД", а також первинна профспілкова організація заводу (в особі її єдиного члена Анатолія Немова).

Перераховані компанії пов'язані з Василем Астіоном та Ігорем Ігнатовим, у якого майно заводу перебувало на відповідальному зберіганні в 2016-2018 роках. В результаті за цей період з підприємства пропало майно на суму близько 40 млн грн.