Суд подтвердил отказ отстранить мэра Ужгорода от должности

Фото: Богдан Андреев (uzhnu.edu.ua)

Прокуратура снова пыталась добиться отстранения Андреева

Апелляционный суд Закарпатской области подтвердил отказ отстранить мэра Ужгорода Богдана Андреева от занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что суд рассмотрел жалобу прокуратуры на постановление Ужгородского горрайонного суда от 19.09.2018, который отказался отстранять Андреева. По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Закарпатской области направила в суд дело Андреева, которого обвиняют в растрате средств. В частности, по версии следствия, в результате его действий из местного бюджета незаконно перечислили более 6,5 млн гривен, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры "Амбар и винный погреб XVII века" ("Совиное гнездо").

До этого РБК-Украина сообщало, что Андреева арестовали на два месяца с правом внесения 440 тысяч гривен залога, в то же время суд Ужгорода решил не поддерживать ходатайство прокуратуры об отстранении мэра.