Суд над підозрюваними у катастрофі MH17 почнеться навесні 2020 року

Суд над підозрюваними у катастрофі малайзійського Боїнга МН17 у небі над Донбасом розпочнеться у березні 2020 року. Про це повідомили родичі загиблих у катастрофі MH17, які вранці зустрілися з представниками міжнародної Спільної слідчої групи, передає нідерландський мовник NOS.

Так, видання повідомляє, що міжнародні слідчі зустрілися з рідними жертв, щоб презентувати їм результати розслідування до того, як про них буде повідомлено публічно.

Зокрема, за даними NOS, суд над підозрюваними розпочнеться 9 березня 2020 року. Їм буде висунуто звинувачення в убивстві.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до збитого літака рейсу МН17 у 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркин, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в звіті Bellingcat йшлося про 12 причетних до катастрофи МН17. До цього JIT заявила, що для збиття MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-й зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії у російському Курську.

Так, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Торезу Донецької області, приблизно у 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.