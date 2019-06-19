Суд над подозреваемыми в катастрофе MH17 начнется весной 2020

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского Боинга МН17 в небе над Донбассом начнется в марте 2020 года. Об этом сообщили родственники погибших в катастрофе MH17, которые утром встретились с представителями международной Совместной следственной группы, передает нидерландский вещатель NOS.

Так, издание сообщает, что международные следователи встретились с родными жертв, чтобы представить им результаты расследования до того, как о них будет сообщено публично.

В частности, по данным NOS, суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года. Им будет предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в отчете Bellingcat речь шла о 12 причастных к катастрофе МН17. До этого JIT заявила, что для сбития MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в российском Курске.

Так, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит у Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.