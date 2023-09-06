Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела по подозрению украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отмывании средств на 25 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Отметим, что апелляционную жалобу адвокатов Коломойского должны рассматривать сегодня в 11:20. Однако полное определение суда первой инстанции будет готово только завтра.

Как отмечает корреспондент РБК-Украина, заседание длилось недолго. Сам Коломойский так и не явился в суде.

Дело Коломойского

Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху. Его арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.

При этом адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

Больше о том, что известно о Коломойском и почему его арестовали, - читайте в материале РБК-Украина.

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