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Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского

Среда 06 сентября 2023 12:06
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Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела по подозрению украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отмывании средств на 25 сентября.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что апелляционную жалобу адвокатов Коломойского должны рассматривать сегодня в 11:20. Однако полное определение суда первой инстанции будет готово только завтра.

Как отмечает корреспондент РБК-Украина, заседание длилось недолго. Сам Коломойский так и не явился в суде.

Дело Коломойского

Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 190 - мошенничество;
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху. Его арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.

При этом адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

Больше о том, что известно о Коломойском и почему его арестовали, - читайте в материале РБК-Украина.

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Игорь Коломойский Суд Апелляционный суд Киева
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