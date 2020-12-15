Суд нарешті розгляне матеріали справи щодо арешту акцій "Мотор Січі", - адвокат

Київський апеляційний суд вирішив продовжити розгляд справи від ще однієї компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" щодо арешту акцій підприємства. Судді перенесли розгляд справи на 11 січня через необхідність вивчення поданих адвокатами матеріалів.

Про це РБК-Україна повідомив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси компанії-акціонера АТ "Мотор Січ", за результатами судового засідання Київського апеляційного суду 14 грудня.

Як відомо, суд розглядав апеляційну скаргу від Granum Corporation на рішення Шевченківського районного суду про арешт акцій підприємства від 2017 року.

За словами адвокатів, причиною для тривалої судової перерви стала необхідність вивчення поданих адвокатами компанії-акціонера матеріалів судової практики, з якої випливає, що в інших подібних справах про арешт майна апеляційний суд столиці займає непохитну позицію про неприпустимість ініціювання слідчим питання про арешт майна третьої особи - на думку суду з подібним клопотанням до суду може звернутися лише прокурор.

Відносно ж акцій АТ "Мотор Січ" клопотання про арешти у 2017 і 2018 роках були підписані саме слідчим СБУ, а не прокурором, що ставить під сумнів законність відповідних арештів.

Крім того, у ході судового засідання судді відмовили задовольнити клопотання про виклик до суду в якості свідків представників ряду державних органів, які публічно заявляли про свій інтерес у справі. Юристи побачили в цих діях суддів упередженість, тому подали заяву на відвід даної колегії суддів. Але судді відмовили в цьому питанні.

Адвокати наголошують, що справа, в рамках якої було накладено 4 арешти на одне і те ж майно компанії, є політичним і використовується виключно з метою реалізації певних недружніх дій держави стосовно інвесторів підприємства.

Адвокати висловлюють надію, що суд апеляційної інстанції 11 січня "зможе нарешті побачити очевидні порушення процедури накладення арешту на акції компанії і розблокувати діяльність підприємства"

"Сподіваємось, що вже в наступному році почнемо скасовувати арешти й розблоковувати роботу підприємства", - заяви Олександр Максименко.

Варто зазначити, що цього року в апеляції заплановано ще одне засідання щодо арешту акції АТ "Мотор Січ" - на 29 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 2 грудня Київський апеляційний відмовив знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, суд прийняв рішення, вивчивши 60 сторінок нової інформації за 15 хвилин.

Тим часом китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $ 3,5 млрд з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird й вже розпочали міжнародний арбітраж з державою Україна.

Як відомо, китайські інвестори направили Мін'юсту України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) у вересні 2020 року. У повідомленні зазначалося, що дії української влади щодо блокування доступу нових акціонерів до управління підприємством - експропріація їх інвестицій, а також порушення інших прав, гарантованих міжурядових україно-китайською угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1992 року.

Арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, жалюгідний фінансовий стан компанії та її невизначене майбутнє стали причиною виходу з підприємства близько 8 тисяч співробітників. Зараз підприємство відправило більшу частину працівників у вимушений простій.