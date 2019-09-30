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До суду передали обвинувачення щодо командира київського "Беркуту"

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 23:09
До суду передали обвинувачення щодо командира київського "Беркуту"
Фото: Беркут (УНІАН)

У січні 2014 року дії командира та його підлеглих призвели до травмування понад 10 людей

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у рамках розслідування злочинів проти Майдану направило до суду обвинувальний акт стосовно командира роти ПМОП "Беркут" при главку МВС Києва. Про це передає прес-центр управління.

Зазначається, що командира підозрюють у перевищенні влади із застосуванням насильства під час проведення акції протесту. Дії командира та його підлеглих призвели до травмування громадян.

Також тоді про тілесні ушкодження заявили 11 громадян, двоє народних депутатів та журналіст. Йдеться про акцію протесту 10 січня 2014 року біля Києво-Святошинського районного суду.

"Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 КК України (перевищенні влади, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів). В іншій частині досудове розслідування триває", - додали в управлінні.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року Дніпровський районний суд Києва сьогодні виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності.

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