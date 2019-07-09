Справу екс-командира "Беркута" за розгін протесту в 2013 направили до суду

Ілюстративне фото (facebook.com Олександр Заклецький)

Йдеться про акцію протесту 18 лютого 2013 року щодо припинення забудови "Гостинного двору" у Києві

Справу щодо керівника спецпідрозділу міліції за перевищення влади щодо учасників акції протесту в "Гостинному дворі" Києва у 2013 році направили до суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Йдеться про акцію протесту 18 лютого 2013 року щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостинний двір" у Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс.

"Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України у м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостинного Двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту", - сказано у повідомленні.

Так, екс-командиру, його заступнику та підлеглим інкримінується перевищення влади та своїх службових повноважень під час акції протесту. Перевищення повноважень полягало у застосуванні сили до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, внаслідок чого 11 особам заподіяні тілесні ушкодження, а також безпідставно затримано 40 осіб, у тому числі 2 народних депутатів України.

"Інших підозрюваних співучасників цих злочинів - заступника командира полку міліції спецпідрозділу "Беркут" та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання", - зазначили у ГПУ.

Нагадаємо, в червні ГПУ оголосила в розшук одного з командирів "Беркута" за розгін акції у 2013 році.

Як писало РБК-Україна, в Генпрокуратурі повідомляли, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалося отримати додаткові докази в справах по злочинам на Майдані. Підкреслювалося, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у справах Майдану частково завершені.