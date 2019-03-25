У суд передали справу студента, який влаштував різанину біля гуртожитка НАУ

Прокурори прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 17-річного молодика, який у День знань спричинив ножові поранення двом студентам Національного авіаційного університету (НАУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook.

Так, в ніч на 1 вересня 2018 року першокурсник одного з столичних вишів вирішив відсвяткувати з друзями день посвяти у студенти. Знаходячись біля гуртожитку НАУ, молодик намагався приникнути в приміщення.

Однак студенти, які жили гуртожитку не впускали його всередину. Обурившись цим, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла, та з місця вчинення злочину втік.

В результаті протиправних дій одному потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження, іншому - легкі.

За результатами слідства дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 1 вересня 2018 року сталася різанина у гуртожитку НАУ по вул. Ніжинській.

РБК-Україна писало, що у Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції.