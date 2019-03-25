В суд передали дело студента, который устроил резню возле общежития НАУ

Прокуроры прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего, который в День знаний причинил ножевые ранения двум студентам Национального авиационного университета (НАУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Facebook.

Так, в ночь на 1 сентября 2018 года первокурсник одного из столичных вузов решил отпраздновать с друзьями день посвящения в студенты. Находясь возле общежития НАУ, молодой человек пытался приникнуть в помещение.

Однако студенты, которые жили в общежитии не впускали его внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела, и с места совершения преступления скрылся.

В результате противоправных действий одному потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, в другому - легкие.

По результатам следствия действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 1 сентября 2018 года произошла резня в общежитии НАУ по вул. Нежинской.

РБК-Украина писало, что в Киеве сотрудника полиции охраны задержали за нанесение ножевых ударов инспектору патрульной полиции.