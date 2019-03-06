У Києві співробітник поліції охорони поранив ножем патрульного інспектора

Ілюстративне фото (facebook.com/patrol police)

Працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів

У Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР розслідують обставини бійки двох співробітників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення. За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

Постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітки, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітки, плеча та стегна. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому готується повідомлення про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція почала службове розслідування за фактом побиття жінок поліцейськими метрополітену.

Раніше на станції метро "Контрактова площа" в Києві поліцейський побив пасажира. Пізніше прокуратура почала розслідування. 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував спецзасоби (гумовий кийок, - ред.) відносно чоловіка, який у цей час перебував на пероні зазначеної станції.