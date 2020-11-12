Трамп заявив, що у нього "вкрали" майже 3 млн голосів виборців

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час підрахунку результатів виборів у нього "вкрали" майже 3 млн голосів. За його словами, голоси були "вкрадені" системою Dominion.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, "вкрала" у нього 2,7 млн голосів виборців.

Він запевняє, що у штаті Пенсильванія система віддала демократу Джо Байдену 221 тисячу голосів, які віддали за нього.

Загалом в американських штатах, як написав Трамп, його конкуренту перерахували 435 тисяч голосів, а ще 941 тисячу голосів "видалили".

Зазначимо, соцмережа Twitter вже позначила допис президента США як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемогу на виборах здобув Джо Байден. Однак Трамп не планує визнавати свою поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні важелі.

Як писало РБК-Україна, у штаті Джорджія, де перемагає Байден, вирішили вручну перерахувати голоси на виборах президента.

Крім того, нещодавно штаб Трамп подав позов до суду проти результатів голосування в штаті Мічиган. У Трампа запевняють, що при підрахунку голосів у цьому штаті були допущені порушення.