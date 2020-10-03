Суд вже відстороняв детективів НАБУ через фальсифікації з експертизою, - адвокат

У липні 2019 р. Солом'янський районний суд вже відстороняв детектива НАБУ від проведення розслідування у справі "Укрнафти" через його спроби фальсифікації експертних висновків за допомогою приватного експерта Ірини Педь.

Про це повідомила адвокат у справі "Роттердам+" Наталія Дригваль.

"Автор так званої нової експертизи у справі "Роттердам+" Ірина Педь, яка нібито підтвердила збитки від дії формули, раніше допомагала детективам НАБУ фальсифікувати висновки експертиз у справі ПАТ "Укрнафта". У липні 2019 р. порушення були встановлені і задокументовані Солом'янським районним судом Києва, який тоді усунув детективів від розслідування", - повідомила адвокат.

З посиланням на оприлюднений у відкритому доступі рішення суду від 23 липня 2019 року адвокат повідомила, що один з детективів вимагав від в.о. голови Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Мін'юсту включити до складу комісії приватного експерта Ірину Педь.

"Детектив наполягав на тому, щоб в.о. голови інституту включив в комісію експертів приватного судового експерта Педь І.В., здійснював тиск на експертів інституту, щодо прискореного проведення експертиз та складання правильних, в його розумінні, висновків експертизи з можливістю надання остаточного варіанту проекту для ознайомлення та редагування", - процитувала рішення суду адвокат.

У ході розгляду стало відомо, що саме приватний експерт Педь підготувала висновки, до яких детектив апелював при чиненні тиску на експертів державної установи.

"Під час візитів в Центр особливу увагу директора і судових експертів Центру детектив звертав на висновок приватного судового експерта Педь І.В., підписаний нею як фахівцем, в якому містилися прямі посилання на матеріали кримінального провадження", - говориться в рішенні суду, на яке вказала адвокат.

За словами Дригваль, це рішення суду є прямим підтвердженням несамостійності і ангажованості приватного експерта Педь, яка на вимогу НАБУ підготувала необхідний детективам висновок у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне провадження.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, що проводиться як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як повідомляло РБК-Україна, це рішення прокурора також підтвердили в Офісі генерального прокурора через відсутність доказів провини підозрюваних.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.