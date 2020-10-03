Суд уже отстранял детективов НАБУ из-за фальсификаций с экспертизой, - адвокат 

В июле 2019 г. Соломенский районный суд уже отстранял детектива НАБУ от проведения расследования по делу "Укрнафты" из-за его попыток фальсификации экспертных заключений при помощи частного эксперта Ирины Педь.

Об этом сообщила адвокат по делу "Роттердам+" Наталия Дригваль.

"Автор так называемой новой экспертизы в деле "Роттердам+" Ирина Педь, которая якобы подтвердила убытки от действия формулы, ранее помогала детективам НАБУ фальсифицировать выводы экспертиз по делу ПАО "Укрнафта". В июле 2019 г. нарушение были установлены и задокументированы Соломенским районным судом Киева, который тогда отстранил детективов от расследования", - сообщила адвокат.

Со ссылкой на обнародованное в открытом доступе решение суда от 23 июля 2019 года адвокат сообщила, что один из детективов требовал от и.о. главы Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Минюста включить в состав комиссии частного эксперта Ирину Педь.

"Детектив настаивал на том, чтобы и.о главы института включил в комиссию экспертов частного судебного эксперта Педь И.В., осуществлял давление на экспертов института, относительно ускоренного проведения экспертиз и составления правильных, в его понимании, выводов экспертизы с возможностью предоставления окончательного варианта проекта для ознакомления и редактирования", - процитировала решение суда адвокат.

В ходе разбирательства стало известно, что именно частный эксперт Педь подготовила выводы, к которым детектив апеллировал при оказании давления на экспертов государственного учреждения.

"Во время визитов в Центр особое внимание директора и судебных экспертов Центра детектив обращал на вывод частного судебного эксперта Педь И.В., подписанный ею как специалистом, в котором содержались прямые ссылки на материалы уголовного производства", - говорится в решении суда, на которое указала адвокат.

По словам Дригваль, это решение суда является прямым подтверждением несамостоятельности и ангажированности частного эксперта Педь, которая по требованию НАБУ подготовила необходимый детективам вывод по делу "Роттердам+".

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как писало РБК-Украина, это решение прокурора также подтвердили в Офисе генерального прокурора из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых.

Как известно, формула действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.