Суд відсторонив керівників "Електроважмашу" на два місяці

Виконуючого обов'язки гендиректора заводу "Електроважмашу" Віктора Буська та директора з економіки і фінансів Геннадія Демидова знову відсторонили від посад в рамках розслідування кримінальної справи про халатність і розтрати.

Про це повідомляє РБК-Україна за результатами засідання суду 1 грудня.

За результатами судового засідання Бусько і Демидов були відсторонені від посад, як мінімум, на два місяці.

Даючи свідчення в ході засідання суду, Демідов також повідомив, що всі дії менеджменту "Електроважмашу", що ведуть його до банкрутства, узгоджені з керівництвом ФДМУ: і продаж продукції в РФ нижче собівартості, та погодження фінансового плану державного заводу зі збитками.

Рішення Орджонікідзевського районного суду Харкова у справі 644/7342/20 прийнято в рамках розслідування кримінальної справи № 42020221050000077 за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Слідство кримінальних епізодів щодо дій Буська і його заступника Демидова стосується операцій поставок обладнання "Електроважмашу" в обхід санкцій Брянського заводу в Російській Федерації.

Крім операцій в обхід діючих заборон, керівники "Електроважмашу" могли допустити відвантаження продукції заводу в РФ за цінами нижче собівартості, через що державному підприємству завдано збитків у розмірі понад мільйон гривень.

"Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" на Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів в Російській Федерації... При цьому продукція ДП, яка і так знаходиться у вкрай важкому фінансовому становищі, реалізовувалася за ціною, значно нижче фактичної собівартості", - повідомила прокуратура Харківської області.

Варто відзначити, що це вже друге рішення суду упродовж 2020 року про відсторонення Віктора Буська від посади.

За рік свого управління "Електроважмашем" Віктор Бусько привів його в рейтинг найбільш збиткових державних підприємств країни, а в Харкові регулярно проходять протести колективу через затримку зарплат по кілька місяців.

Проте, минулого тижня у Фонді заявили, що 25 листопада на "Електротяжмаші" почалося погашення заборгованості по заробітній платі. Працівникам виплатили зарплату за серпень, вересень і 25% за жовтень.

Також РБК-Україна писало, що за інформацією народного депутата Андрія Холодова, щодо голови ФДМУ Дмитра Сенниченка існує шість кримінальних справ, серед яких і штучне доведення державного заводу "Електроважмаш" до банкрутства.

Згідно з даними оперативної звітності державного заводу, до нинішнього часу борги "Електроважмашу" перед кредиторами, бюджетами, постачальниками і співробітниками можуть перевищувати 1 млрд грн.