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На "Електротяжмаші" почалося погашення заборгованостей по зарплаті, - ФДМУ

Київ, Четвер 26 листопада 2020 16:49
На "Електротяжмаші" почалося погашення заборгованостей по зарплаті, - ФДМУ
Фото: "Електроважмаш" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

25 листопада на "Електротяжмаші" почалося погашення заборгованості по заробітній платі. Працівникам виплатили зарплату за серпень, вересень і 25% за жовтень.

Про це повідомляє Фонд держмайна України, в управлінні якого знаходиться "Електроважмаш".

Очікується, що повністю борги будуть закриті до кінця поточного місяця.

Також наголошується, що це перший крок у реалізації комплексної програми фінансового оздоровлення заводу, розробленої дирекцією "Електроважмашу" і Фондом держмайна за підтримки Кабміну та депутатського корпусу.

Крім виплат зарплат, "Електроважмашу" вдалося залучити оборотні кошти в розмірі 200 млн гривень, відсутність яких було причиною кризового стану підприємства в останні місяці.

Нагадаємо, менеджмент підприємства затвердив план відвантажень продукції в листопаді-грудні 2020 року з основними покупцями і досяг домовленостей про завантаження виробничих потужностей замовленнями на 2021 рік.

Крім того, досягнута домовленість про реструктуризацію проблемного кредиту між "Електроважмашем" і "Укрексімбанком".

"Електроважмаш" входить в перелік об'єктів великої приватизації.

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