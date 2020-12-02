Суд отстранил руководителей "Электротяжмаша" на два месяца

Исполняющего обязанности гендиректора завода "Электротяжмаша" Виктора Бусько и директора по экономике и финансам Геннадия Демидова снова отстранили от должностей в рамках расследования уголовного дела о халатности и растратах.

Об этом сообщает РБК-Украина по результатам заседания суда 1 декабря.

По результатам судебного заседания Бусько и Демидов были отстранены от должностей, как минимум, на два месяца.

Давая показания в ходе заседания суда, Демидов также сообщил, что все действия менеджмента "Электротяжмаша", ведущие его к банкротству, согласованы с руководством ФГИУ: и продажа продукции в РФ ниже себестоимости, и согласование финансового плана государственного завода с убытками.

Решение Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу по делу 644/7342/20 принято в рамках расследования уголовного дела № 42020221050000077 за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Следствие по уголовным эпизодам в отношении действий Бусько и его зама Демидова касается операций поставок оборудования "Электротяжмаша" в обход санкций Брянскому заводу в Российской Федерации.

Помимо операций в обход действующих запретов, руководители "Электротяжмаша" могли допустить отгрузку продукции завода в РФ по ценам ниже себестоимости, чем государственному предприятию нанесен ущерб в размере свыше миллиона гривен.

"Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации... При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости", - сообщила прокуратура Харьковской области.

Стоит отметить, что это уже второе решение суда на протяжении 2020 года об отстранении Виктора Бусько от должности.

За год своего управления "Электротяжмашем" Виктор Бусько привел его в рейтинг самых убыточных государственных предприятий страны, а в Харькове регулярно проходят протесты коллектива из-за задержек зарплат по нескольку месяцев.

Однако, на прошлой неделе в Фонде заявили, что 25 ноября на “Электротяжмаше” началось погашение задолженности по заработной плате. Сотрудникам выплатили зарплату за август, сентябрь и 25% за октябрь.

Также РБК-Украина писало, что по информации народного депутата Андрея Холодова, в отношении главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко существует шесть уголовных дел, среди которых и искусственное доведение государственного завода "Электротяжмаш" до банкротства.

Согласно данным из оперативной отчетности государственного завода, к нынешнему времени долги "Электротяжмаша" перед кредиторами, бюджетами, поставщиками и сотрудниками могут превышать 1 млрд грн.