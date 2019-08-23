Суд отпустил подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко

Фото: Василий Сергиенко (detector.media)

Подозреваемый перейдет под домашний арест

Городищенский районный суд Черкасской области отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что срок ареста Мельника заканчивался 24 августа. Сторона обвинения просила о продлении его содержания под стражей еще на два месяца. Необходимость такой меры была объяснена тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.

Сам Мельник не признает своей вины. Он заявил, что не намерен бежать в случае освобождения под домашний арест. Его адвокаты заявили, что прокуроры не доказали существование рисков в случае перехода подзащитного под домашний арест. Адвокаты хотели освобождения Мельника под залог в размере 153 000 гривен.

Судьи отклонили оба ходатайства и изменили Мельнику меру пресечения на домашний арест. Чем они обосновали такое решение - пока неизвестно. Председательствующая судья Людмила Синица объявила только резолютивную часть решения.

Отметим, Мельник непрерывно находился под стражей с 18 мая 2017 года.

Напомним, одного из лидеров Революции достоинства в городе Корсунь-Шевченковский и журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за подозреваемого в убийстве Сергиенко Вадима Мельника внесли 2 миллиона гривен залога. Полицейские заявили, что залог мог быть внесен "его бывшим хозяином".