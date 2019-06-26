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Суд відпустив з-під варти екс-голову СБУ Щеголєв


Щеголєв відправили цілодобовий під домашній арешт

Шевченківський районний суд міста Києва відпустив з-під варти колишнього начальника управління Служби безпеки України (СБУ) Олександра Щеголєва, якого підозрюють у причетності до розстрілу активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Адвокатської дорадчої групи Facebook.

Як повідомляється, Щеголєва  відправили цілодобовий під домашній арешт.

"Адвокати Щеголєва заявили клопотання про зміну запобіжного заходу до засідання, суд отримав клопотання поштою. Посилалися в тому числі на вчорашнє рішення Конституційного суду за поданням Савченко. Велика мотиваційна частина - звідти", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Олександр Щеголєв, обіймав посаду начальника СБУ в Києві та Київській області, звинувачується в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази в Будинку профспілок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розстрілу майданівців в Хмельницьку.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що генпрокуратура завершила експертизу щодо тих осіб, які, за версією слідства, віддавали наказ стріляти по протестуючих на Майдані.

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