Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Щеголева

Шевченковский районный суд города Киева отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Щеголева, которого подозревают в причастности к расстрелу активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Как сообщается, Щеголева отправили под круглосуточный домашний арест.

"Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте. Ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть - оттуда", - говорится в сообщении.

Отметим, Александр Щеголев, занимавший должность начальника СБУ в Киеве и Киевской области, обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела майдановцев в Хмельницке.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.