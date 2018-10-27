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Суд відправив під домашній арешт фігурантку "газової справи" Мусієнко

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 15:52
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура вимагала цілодобового домашнього арешту

Суд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби до підозрюваної у "газовій справі" Ірини Мусієнко, яку Чорногорія видала Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як повідомляється, прокуратура вимагала застосування цілодобового домашнього арешту до Мусієнко.

За словами адвоката, Мусієнко не має намірів переховуватися. Також він нагадав, що перебуваючи в Чорногорії Мусієнко 8 місяців була фактично позбавлена волі, але після закінчення арешту нікуди не втекла.

Зазначається, що відповідно до прохання сторони захисту, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 6:00 наступної доби.

Підозру Мусієнко повідомили 13 серпня 2016 року. Того ж дня її оголосили у розшук. За офіційними даними, Чорногорія передала жінку українським правоохоронцям 18 жовтня.

Ірина Мусієнко

За версією НАБУ, Мусієнко була виконавцем в організації Онищенка. Вона займалась проведенням і документальним оформленням фінансових операцій від імені компаній придбаних, з метою прикриття злочинної діяльності та легалізації коштів, отриманих від реалізації природного газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія видала Україні Ірину Мусієнко розшукувану за фіктивне підприємництво і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці липня НАБУ завершило розслідування так званої "газової справи" нардепа Олександра Онищенка.

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