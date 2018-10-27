Суд отправил под домашний арест фигурантку "газового дела" Мусиенко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура требовала круглосуточного домашнего ареста

Суд применил меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток относительно подозреваемой по "газовому делу" Ирины Мусиенко, которую Черногория выдала Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судовий репортер".

Как сообщается, прокуратура требовала применения круглосуточного домашнего ареста к Мусиенко.

По словам адвоката, Мусиенко не имеет намерений скрываться. Также он напомнил, что находясь в Черногории Мусиенко 8 месяцев была фактически лишена свободы, но после окончания ареста никуда не убежала.

Отмечается, что по просьбе стороны защиты, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 6:00 следующих суток.

Подозрение Мусиенко сообщили 13 августа 2016 года. В тот же день ее объявили в розыск. По официальным данным, Черногория передала женщину украинским правоохранителям 18 октября.

По версии НАБУ, Мусиенко была исполнителем в организации Онищенко. Она занималась проведением и документальным оформлением финансовых операций от имени компаний, приобретенных с целью прикрытия преступной деятельности и легализации средств, полученных от реализации природного газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория выдала Украине Ирину Мусиенко разыскиваемую за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем на общую сумму свыше 1,6 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце июля НАБУ завершило расследование так называемого "газового дела" нардепа Александра Онищенко.