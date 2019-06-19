Суд скасував рішення про звільнення Аласанії

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо звільнення Зураба Аласанії з посади глави суспільного мовника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Аласанії у Facebook.

Як написав Аласанія, суд визнав незаконним та скасував рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення контракту з ним. Таким чином Аласанія залишився на посаді керівника "UA: Суспільне".

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресній ході за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.

Пізніше Аласанія повідомив, що 25 лютого подасть позов у Шевченківський районний суд міста Києва проти НСТУ та членів наглядової ради Світлани Остапи і Тетяни Лебедєвої через дострокове відсторонення від посади.

Також, РБК-Україна писало, що наглядова рада НСТУ відтермінувала дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня 2019. Таке рішення було прийняте під час засідання наглядової ради 12 лютого.