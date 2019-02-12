Наглядова рада "Суспільного" відтермінувала дату розірвання контракту з Аласанією

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

НСТУ відтермінував дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) відтермінувала дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НСТУ.

12 лютого наглядова рада провела позачергове засідання. Одним з найбільш резонансних питань на порядку денному стало пропозиція переглянути попереднє рішення наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління Аласанією.

У ході голосування члени наглядової ради вирішили відкласти своє рішення і залишити Аласанію виконувати обов'язки голови правління до травня 2019 року.

"Мотивували таке рішення у наглядовій раді бажанням розвіяти сумніви громадськості щодо політичного контексту рішення про відставку Аласанії", - йдеться в повідомленні НСТУ.

Також наглядова рада НСТУ затвердила фінансовий план на 2019, а також схвалила щорічний загальний звіт НСТУ за 2018.

Додамо, що Аласанія на своїй сторінці в Facebook повідомив, що наглядова рада не пояснила причини розірвання контракту.

Нагадаємо, НСТУ сьогодні може переглянути рішення про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління "UA: Суспільне".

В кінці січня стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресній ході за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.

В ОБСЄ зазначили, що звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні. Після цієї заяви з'явилася інформація про те, що правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення по Аласанії.