Аласанія подасть в суд на НСТУ через своє звільнення

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Аласанія також подасть в суд на членів Наглядової ради Світлани Остапи і Тетяни Лебедєвої

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія 25 лютого подасть позов проти НСТУ та членів Наглядової ради Світлани Остапи і Тетяни Лебедєвої через дострокове відсторонення від посади. Про це повідомив юрист Андрій Гук, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Facebook.

Відзначим, що Аласанія подасть позов у Шевченківський районний суд міста Києва. Зокрема, Аласанія вважає незаконним рішення Наглядової ради НСТУ про дострокове розірвання контракту з ним.



Таким чином, Аласанія буде просити суд скасувати кілька рішень Наглядової ради: про внесення до порядку денного питання про розірвання контракту та його розгляд у закритому режимі; про голосування за проект рішення питання про дострокове припинення контракту шляхом заповнення письмових анонімних бюлетені; про припинення контракту достроково на підставі пунктів 74.2.1 контракту з урахуванням обґрунтувань, викладених у проектах рішень, а також доповнень і застережень, висловлених в ході обговорення; про встановлення дати припинення контракту - 6 травня 2019; про призначення Миколи Чернотицького виконуючим обов'язки голови правління НСТУ.

Нагадаємо, раніше НСТУ відстрочила дату розірвання контракту з Зурабом Аласанією до 5 травня.

В кінці січня стало відомо, що Аласанию усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресній ході за єдину помісну церкву в липні 2018 році в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.