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Суд скасував рішення Кабміну про порядок визначення ціни на газ


Порядок визначення ціни на газ для населення визнали протиправним

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которое формировало порядок определения цены на газ для населения. Об этом говорится в сообщении Окружного админсуда Киева.

Сообщается, что суд признал недействительным постановление Кабмина №315 от 27.04.2016 года. Данное решение принято в связи с нарушением порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления. Суд пришел к выводу, что это привело к устранению от участия в принятии решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал условие снижения цены на газ.

Отметим, в связи с последним подорожанием газа по требованию МВФ в Украине поднялись тарифы на отопление и горячую воду.

 

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