"Нафтогаз" назвав умову для збільшення видобутку газу

Фото: Шебелинський газопереробний завод (УНІАН)

Частка інвестицій повинна суттєво збільшитися

Частка інвестицій у ціні газу повинна збільшитися 8,5 разів для забезпечення зростання видобутку газу. Про йдеться в презентації НАК "Нафтогаз України", яка була надана "Радіо Свобода".

У компанії підрахували, що із кожного проданого кубометра за поточною ціною 8,55 грн на інвестиції йде 34 коп. і частка інвестицій у ціні газу має складати 2,1 грн, якщо потрібно утримати видобуток газу, і 2,9 грн - якщо потрібно його нарощувати.

У "Нафтогазі" також заявили, що держава забирає 5,91 грн з 8,55 грн на кожному проданому кубометрі. Ще 2,30 грн в тарифі формуються за рахунок тарифів облгазів на розподіл та постачання газу (з ПДВ), операційних витрат на видобуток та транспортування, недоотриманих коштів від споживачів та покриття збитків від імпорту газу для ПСО, тобто компаній, на які покладені спеціальні обов’язки.

Згідно з презентацією, найбільша компанія з видобування газу в Україні - "Укргазвидобування" - має вкладати 29 млрд грн на рік, щоб принаймні зберігати поточний рівень видобутку (15,5 млрд кубометрів у 2018 році).

"Нафтогаз" вважає ринковою ціною газу 10,65 грн за кубометр. Це, за підрахунками компанії, дозволило б "Укргазвидобуванню" упродовж п’яти років збільшити видобуток до 20 млрд кубометрів.

Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що компанія "Укргазвидобування" фактично зірвала плани з видобутку газу.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" з 15 березня припиняє контракт з головою "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком.