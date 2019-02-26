Гройсман назвав умову зниження ціни на газ

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що може знизити ціни на газ "буквально завтра", якщо буде знайдено рішення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що якщо буде знайдено рішення, що дозволяє знизити ціну на газ для населення в два або чотири рази без негативних наслідків для економіки, то уряд готовий його прийняти. Про це повідомляє УНИАН.

Гройсман заявив, що може знизити ціни на газ "буквально завтра", якщо буде знайдено рішення.

"Чи можливо без наслідків для національної економіки, без економічного колапсу, чи можливо сьогодні знизити в два, три або чотири рази ціну на газ в країні? Я прошу вас, як професійних людей, обговорити цю тему, і глибоко переконаний в тому, якщо ви знайдете рішення, що це можливо, і це буде повністю збігатися з нашими домовленостями з ЄС, Світовим банком та МВФ, - то я беру на себе зобов'язання це професійне рішення, яке буде знайдено, реалізувати буквально завтра", - сказав Гройсман

Він зазначив, що більшість учасників ринку не мали доступу до надр, через що Україна втратила можливість стати енергонезалежною державою.

"Але якщо немає, то я думаю, що ми повинні дуже голосно говорити про реалістичність, або це просто шалений популізм, який ми проживали не один рік, оскільки більшість учасників ринку не мали доступу до надр, вони були закриті, і фактично ми втратили десятиліття, втратили можливості стати енергонезалежною державою", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в січні 2019 року НАК "Нафтогаз України" оприлюднила ціни на газ, які будуть діяти з 1 лютого 2019 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717 - 9 549 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни знижені на 3,2-3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що ціни на газ за останні три роки зросли на 89%.