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Суд скасував новий правопис. Кабмін буде оскаржувати рішення

Київ, Четвер 28 січня 2021 19:20
Суд скасував новий правопис. Кабмін буде оскаржувати рішення
Фото: ОАСК (РБК-Україн)
Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував урядову постанову про введення нового українського правопису. Суд визнав цю постанову Кабміну незаконною.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

У міністерстві вважають, що рішення ОАСК щодо правопису є незаконним, тому відомство буде його оскаржувати.

"Ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів", - йдеться в заяві Мін'юсту.

Як розповів адвокат Дмитро Ільченко, суд пояснив скасування урядової постанови тим, що зміна правопису не у компетенції Кабміну.

Нагадаємо, нова редакція українського правопису була схвалена Кабміном у травні 2019 року. Оновлений правопис набув чинності на початку червня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що оновлений правопис не перевірятимуть на ЗНО у найближчі 5 років. Крім того, якщо учень буде використовувати новий правопис при виконанні творчого завдання, то це не буде вважатися помилкою.

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