НБУ ліквідує банк "Юнісон"

Регулятор позбавив банк ліцензії

Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 18 червня 2018 № 345-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк" Юнісон". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію банку на надання дилерських послуг.

Зазначимо, що вказане фінустанова віднесено до категорії неплатоспроможних і фігурує у багатьох розслідуваннях правоохоронних органів як банк, пов'язаний з екс-міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименко.

За даними Генеральної прокуратури, банк був однією з так званих "майданчиків" для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.