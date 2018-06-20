Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.61
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.5
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.61
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

НБУ ліквідує банк "Юнісон"

НовиниФінанси    20.06.2018 - 11:39
Фото: логотип банку Юнісон (unisonbank.com.ua)
Фото: логотип банку Юнісон (unisonbank.com.ua)

Регулятор позбавив банк ліцензії

Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 18 червня 2018 № 345-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк" Юнісон". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію банку на надання дилерських послуг.

Зазначимо, що вказане фінустанова віднесено до категорії неплатоспроможних і фігурує у багатьох розслідуваннях правоохоронних органів як банк, пов'язаний з екс-міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименко.

За даними Генеральної прокуратури, банк був однією з так званих "майданчиків" для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.

Нацбанк встановив вимоги до організації системи управління ризиками в банках Правоохоронці відкрили 22 кримінальні справи за фактом виведення з "Міського комерційного банку" 3,58 млрд гривень
Теги публікації: ликвидация банков, лицензия, банки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся