Суд наклав арешт на майно фігуранта справи про "вишки Бойка"

Йдеться про 7 земельних ділянок зі спорудами, квадроцикл, гідроцикл, яхту та автомобіль

Печерський суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури України (ГПУ) наклав арешт на майно латвійського мільйонера Василя Мельника. Про це йдеться в ухвалі суду від 7 серпня, повідомляє видання "Судовий репортер".

Так, згідно з документом, йдеться про 7 земельних ділянок загальною площею понад 100 га зі спорудами, квадроцикл, гідроцикл, яхту, а також автомобіль.

Окрім того, арештовані корпоративні права Мельника у 10 латвійських компаніях: Finansu investiciju kompanija FIC (100%), Eiro Steel (100%), Graphical Paper (50% ), Eiroholdings Invest (100%), EIROHOLDINGS (100%), Servi Ko (0,051%), Remars-Riga (55,15%), DEUL (2,55% ), Chrisal Baltia (1% ), SIA Eiroholdings (50% ).

В ухвалі також йдеться про те, що арешт накладено у справі про заволодіння коштами "Нафтогаз України" в сумі 1,7 млрд грн.

Мельнику повідомлено про підозру у заволодінні чужим майно шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому злочинною організацією; легалізації вказаних грошових коштів; у складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчиненні іншого підроблення офіційних документів у складі злочинної організації.

Зазначимо, Василь Мельник є главою правління компанії RIGAS KUGU BUVETAVA.

Раніше він свідчив у справі про так звані "вишки Бойка". Зокрема, розповів про рух через офшорні компанії частини коштів, витрачених на закупівлю, а саме 135 млн доларів.

Так, у лютому 2018 року, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що один зі свідків підтвердив причетність Януковича, колишнього глави НБУ Сергія Арбузова, латвійського бізнесмена Василя Мельника і чиновників "Нафтогазу" в 2011 році до справи про розкрадання коштів на закупівлі так званих "вишок Бойка" За матеріалами слідства, в грудні 2010 року Янукович відвідав Латвію для встановлення бізнес-контактів.

"За результатами зустрічі створили спільне підприємство ТОВ "Українсько-латвійський торговий дім". Після зустрічі домовилися про участь підконтрольної Мельнику латвійської компанії в закупівлі НАК "Нафтогаз України" самопідйомних бурових установок, зокрема, у створенні видимості надання послуг з транспортування цих установок на територію України. Вартість цих установок коливалася від 150 млн доларів до 300 млн доларів", - заявляв Луценко.

Пізніше, у червні 2018 року Шевченківський суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і колишнім провідним інженером відділу закупівель товарів, робіт та послуг Департаменту комерції ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анастасією Цибульською і засудив її до 5 років позбавлення волі умовно.

Зокрема, вказувалось, що Цибульська розкаялась у вчиненому, активно сприяла встановленню обставин злочину, у тому числі щодо себе та інших осіб, частково добровільно відшкодувала шкоду.