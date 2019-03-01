Суд відклав розгляд справи проти бойовика "Гіві"

Засідання відбудеться 3 квітня

Рассмотрение уголовного производства против одного из боевиков группировки "ДНР" Михаила Толстых (командир группировки "Сомали" по прозвищу "Гиви", который считается погибшим), которое поступило в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, отложили. Об этом заявили в суде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что назначенный адвокат "Гиви" попросил время для ознакомления с делом. Заседание состоится 3 апреля.

По информации суда, заседание, которое было назначено на 29 января, также не состоялось. В тот раз из-за неявки защитника обвиняемого, который был проинформирован о заседании, и о причинах неявки в суд не сообщил".

Ранее РБК-Украина сообщало, что дело боевика "Гиви" рассмотрят в конце января 2019.

Как писал Styler, Павлоградский суд вернул дело "Гиви" прокурору из-за отсутствия официального подтверждение смерти обвиняемого.

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых Н. С., который, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины", - отметили в пресс-службе суда.