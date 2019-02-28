Суд відклав розгляд апеляційних скарг у справі Мангера

Суд відклав розгляд на 1 березня на 12:00

В Киевском апелляционном суде сегодня, 28 февраля, в очередной раз отложили рассмотрение апелляционных жалоб в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера. Соответствующее решение озвучил председательствующий судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, суд отложил рассмотрение на 1 марта на 12:00.

Председательствующий судья сделал замечание стороне защиты за то, что те в некорректной форме подали ходатайство в суд по обеспечению мер безопасности в отношении отца Екатерины Гандзюк - Виктора.

"Исходя из того, что отсутствует подозреваемый, апелляционное рассмотрение состояться сегодня не может. Коллегия судей принимает решение об отложении апелляционного рассмотрения на завтра на 12:00", - сказал судья.

Отметим, Мангер в Киевский апелляционный суд сегодня не прибыл. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.

Однако на заседании в Шевченковском райсуде Киева, где должны продолжать сегодня Мангеру меру пресечения, подозреваемый присутствовал.

Напомним, в Шевченковском районном суде г. Киева сегодня, 28 февраля, перенесли судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока действия обязательств, возложенных Владислава Мангера на 1 марта 2019.