Суд відклав засідання у справі про перестрілку у Княжичах

Броварський міськрайонний суд Київської області сьогодні, 10 травня, відклав підготовче засідання у справі про перестрілку силовиків у Княжичах, яка сталася наприкінці 2016 року, на місяць. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу суду.

Зокрема, засідання довелося відкласти, оскільки не всі захисники обвинувачених з'явилися у суд.

"Сьогодні було підготовче засідання. Його відклали - на 10 червня, на 11:00 - тому що не всі захисники обвинувачених з'явилися у суд", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт у справі перестрілки в Княжичах до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Як писало РБК-Україна раніше, ГПУ завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах, в результаті якої загинули п'ятеро співробітників поліції.

Так, 4 грудня 2016 в Княжичах київський кримінальний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію із затримання грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ столичної Нацполіції, які брали участь у спецоперації. Після цього між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.