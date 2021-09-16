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Нацрада просить суд анулювати ліцензію телеканалу "НАШ"

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 18:36
Нацрада просить суд анулювати ліцензію телеканалу "НАШ" Фото: телеканал "НАШ" хочуть позбавити ліцензії (telekritika ua)
Автор: Ілона Свиридова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) просить суд анулювати ліцензію телеканалу "НАШ". Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Повідомляється, що Нацрада звернулася до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової перевірки, в якому йдеться про наявність розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу "НАШ".

На даний момент суд вирішує, чи відкривати провадження за адміністративним позовом.

Нагадаємо, раніше "НАШ" штрафували за участь представників окупаційної влади на Донбасі в ефірі.

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