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Суд відкрив справу у зв'язку із неподанням декларації Єрмаком

Новини » Політика     26.03.2020 - 04:05
Суд відкрив справу у зв'язку із неподанням декларації Єрмаком
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Один із нардепів хоче зобов'язати НАПК видати припис Зеленському щодо службового розслідування стосовно Єрмака

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у зв'язку із неподанням декларации про доходи глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це передає пресслужба суду.

Зазначається, що провадження відкрито за позовом народного депутата України Антона Полякова до голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

"Позивач просить суд зобов’язати керівника НАЗК надати припис главі держави Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування для з’ясування причин неподання Андрієм Єрмаком, як кандидатом на посаду голови Офісу президента України, декларації за 2019 рік", - повідомили у суді.

Відомо, що серед іншого нардеп Поляков вимагає також у суду визнати протиправною бездіяльність очільника НАЗК.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами", - зазначила пресслужба.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України.

Нещодавно з'ясувалось, що новий міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не вказав у своїй декларації квартиру в Москві і особняк в селі Романків під Києвом.

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Новини України декларацияНАПКАндрій Єрмак
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