Суд відкрив справу через голосування по курсу в НАТО і ЄС

Окружний адміністративний суд відкрив справу за позовом депутата від фракції "Оппоблок" Дмитра Шенцева до спікера ВР Андрія Парубія

Окружной административный суд города Киева открыл дело по иску народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Шенцева к спикеру Верховной рады Андрею Парубию относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправными действия Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Напомним, 7 марта в Окружной административный суд Киева поступили новые иски против спикера ВР Андрея Парубия относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО.

Добавим, закон об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 февраля Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев проголосовали за принятие документа.