Суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів Приватбанку

Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера "Приватбанку" кіпрській компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Повідомляється, що 13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку україни на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов Triantal Investments Ltd.

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у "Приватбанку" напередодні його виведення з ринку.

"У разі виявлення істотного погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки", - підкреслив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки "Приватбанку" в 2016 році, адже узгоджена з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ і доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов'язань

"Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у "Приватбанку" є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку", - додав Григорчук.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.