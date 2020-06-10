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Суд відхилив апеляцію Кабміну у справі про 250 млн доларів Суркісів у ПриватБанку

Новини » Економіка     10.06.2020 - 17:59
Суд відхилив апеляцію Кабміну у справі про 250 млн доларів Суркісів у ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крапку в цьому процесі має поставити Верховний суд

Київський апеляційний суд 10 червня відхилив апеляцію Кабінету міністрів України на рішення Печерського районного суду щодо вкладів сім'ї Суркісів у державному "ПриватБанку". Тепер справу буде направлено до касаційної інстанції - до Верховного суду.

Про це РБК-Україна повідомили в "ПриватБанку".

Водночас у банку зазначили, що цю справу ведуть юристи Кабінету міністрів.

Згідно з постановою Печерського районного суду м. Києва від 2017 року "ПриватБанк" повинен примусово виплатити компаніям, пов'язаним з сім'єю Суркісів, більше 250 млн доларів за депозитними договорами, які були припинені в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії "ПриватБанку" при націоналізації (bail in).

Раніше державний "ПриватБанк" звернувся із заявою в Державну виконавчу службу про підробку документів в справі про депозити на 250 млн доларів сім'ї Суркісів.

На даний час власником "ПриватБанку" є держава в особі Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про процедуру bail-in.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанкСуркисбанки
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