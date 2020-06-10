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Суд отклонил апелляцию Кабмина по делу о 250 млн долларов Суркисов в ПриватБанке

Новости » Экономика     10.06.2020 - 17:59
Суд отклонил апелляцию Кабмина по делу о 250 млн долларов Суркисов в ПриватБанке
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Точку в этом процессе должен поставить Верховный суд

Киевский апелляционный суд 10 июня отклонил апелляцию Кабинета министров Украины на решение Печерского районного суда по вкладам семьи Суркисов в государственном "ПриватБанке". Теперь дело будет направлено в кассационную инстанцию - в Верховный суд.

Об этом РБК-Украина сообщили в "ПриватБанке".

В то же время в банке отметили, что это дело ведут юристы Кабинета министров.

Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева от 2017 года "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).

Ранее государственный "ПриватБанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.

В настоящее время собственником "ПриватБанка" является государство в лице Кабинета министров.

Напомним, что 15 июня 2020 года Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов о процедуре bail-in.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ПриватБанкСуркисбанки
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