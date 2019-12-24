Кузьменко просять відпустити на поруки 55 осіб

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Звинувачення вважає сумнівним представлене в суді алібі Кузьменко

Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко просять відпустити з-під варти на поруки 55 осіб. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Київського апеляційного суду.

Сьогодні суд розглядає скаргу адвокатів Кузьменко на її арешт. Адвокати наполягають, що в день вбивства Шеремета підозрювана перебувала вдома з дитиною. Однак прокуратура спростовує ці дані і заявляє про відсутність алібі у підозрюваної.

Захист, у свою чергу, просить суд відпустити Кузьменко з-під варти на поруки 55 осіб, зокрема, учасників АТО, військових капеланів, колишніх нардепів Оксани Корчинської, Миколи Величковича та екс-міністра охорони здоров'я Олега Мусія.

На даний момент суд видалився до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Нагадаємо, минулого тижня суд переніс розгляд скарги захисту Кузьменко, після чого підозрювана відмовилася покидати приміщення, а силовики пішли на штурм.

Після цього її примусово повернули в СІЗО, в результаті сутичок був потерпілий.