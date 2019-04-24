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Суд відмовився заборонити Авакову виконувати повноваження глави МВС

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 12:54
Суд відмовився заборонити Авакову виконувати повноваження глави МВС
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше суд відкрив провадження щодо невідповідності Авакова посади міністра

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився заборонити міністру внутрішніх справ Арсену Авакову виконувати свої повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд розглянув заяву про забезпечення позову шляхом заборони Авакову вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію своїх повноважень, передбачених законодавством.

"Суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд прийшов до висновку про його необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, оскільки вимоги по забезпеченню позову є передчасними", - йдеться в повідомленні.

На думку суду, без розгляду справи по суті із встановленням фактичних обставин справи та дослідження доказів неможливо в даному випадку забезпечити позов.

Крім того, в постанові про відмову в забезпеченні позову зазначено, що ні при яких умовах заходи забезпечення не можуть бути використані як санкція для відповідача або як спосіб змусити його діяти певним чином.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження по справі про невідповідність Арсена Авакова посади міністра внутрішніх справ України. Позивач просив суд визнати протиправними дії Авакова, які порушують вимоги до членів Кабміну. Також позивач просить суд зобов'язати Гройсмана внести в парламент подання про звільнення Авакова.

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