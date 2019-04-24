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Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД

Новости » Общество    24.04.2019 - 12:54
Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее суд открыл производство по несоответствию Авакова должности министра

Окружной административный суд города Киева отказался запретить министру внутренних дел Арсену Авакову исполнять свои полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд рассмотрел заявление об обеспечении иска путем запрета Авакову совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий, предусмотренных законодательством.

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку требования по обеспечению иска являются преждевременными", - говорится в сообщении.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств невозможно в данном случае обеспечить иск.

Кроме того, в постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии Арсена Авакова должности министра внутренних дел Украины. Истец просил суд признать противоправными действия Авакова, которые нарушают требования к членам Кабмина. Также истец просит суд обязать Гройсмана внести в парламент представление об увольнении Авакова.

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